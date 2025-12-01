Сергей Собянин рассказал об успехах москвичей на естественно-научной олимпиаде

Московские школьники вошли в число сильнейших участников Международной естественно-научной олимпиады юниоров. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Арсений Гасаненко из Международной школы смешанного обучения не только взял золото, но и был признан абсолютным победителем. Также золотые медали завоевали Иван Ермолаев из школы № 2044 имени Героя Советского Союза Серебрякова и Анна Михайлова из лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова. Серебряную награду получил Павел Чувичкин из школы № 57.

