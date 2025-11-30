Собянин: московские археологи собрали коллекцию изразцов с двуглавым орлом

Московские археологи собрали коллекцию изразцов с изображениями двуглавого орла. Об артефактах рассказал в своем канале в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что День государственного герба России отмечается 30 ноября. С XV века один из ключевых его элементов – золотой двуглавый орел. Этот символ занимал самое видное место на облицовке печей и фасадах домов старой Москвы. В конце XVI – начале XVII веков двуглавую птицу часто изображали на печных терракотовых изразцах, а впоследствии на глазурованных. Сюжеты вручную создавали художники-резчики.

