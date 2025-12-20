Словом 2025 года по версии РАНХиГС стала "рождаемость"

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) объявила слово 2025 года. Им стала "рождаемость". Выбор сделан на основе анализа частоты употребления термина в официальных государственных документах.

Согласно исследованию, в стратегических документах слово "рождаемость" встречалось в восемь раз чаще, чем в предыдущие периоды. Для проведения анализа были рассмотрены более 10 тысяч нормативно-правовых актов.

