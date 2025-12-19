19 декабря, 07:30Экономика
Минфин разработал проект закона о повышении страховки по вкладам
Минфин России разработал законопроект о повышении страхового покрытия по банковским вкладам. Согласно документу, страховая сумма увеличится с нынешних 1,4 миллиона до 2 миллионов рублей. Повышение коснется только рублевых вкладов физических лиц, размещенных на срок более трех лет.
Также новые нормы будут применяться к депозитам с аналогичным сроком, которые нельзя снять досрочно без потери начисленных процентов. Параллельно предлагается увеличить страховое покрытие по специальным счетам эскроу, используемым при сделках с недвижимостью.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.