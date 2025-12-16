"Деньги 24": цены на книги в России могут вырасти примерно на 20% в 2026 году

Издатели прогнозируют рост цен на бумажные книги в России примерно на 20% в 2026 году. Основная причина – увеличение себестоимости бумаги, типографских услуг и логистики.

Несмотря на распространение электронных гаджетов, спрос на печатную продукцию сохраняется, и отрасль продолжает выпускать новые издания.

В то же время школьные учебники могут стать исключением и подешеветь. Девятый арбитражный апелляционный суд обязал издательство "Просвещение", занимающее около половины рынка, вернуть в бюджет два миллиарда рублей незаконного дохода и снизить цены на учебники по русскому языку, истории и биологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.