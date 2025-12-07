Новый владелец квартиры в Москве столкнулся с судом после завершения ремонта

Новый владелец квартиры в Москве, потративший на ее ремонт почти половину ее стоимости, столкнулся с судебным иском от предыдущей хозяйки. Пожилая женщина, продавшая жилье год назад, подала иск с требованием вернуть квартиру, заявив, что действовала под влиянием мошенников.

Примечательно, что она поддерживала контакт с покупателем и интересовалась ходом ремонта, но как только работы завершились, потребовала ключи назад. Покупатель собрал перед сделкой полный пакет документов, включая справку из психоневрологического диспансера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.