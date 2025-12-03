Пенсионерка в Калининграде неожиданно заехала в квартиру, которую сдала молодой паре

В Калининграде пенсионерка сдала жилплощадь молодой паре на долгий срок. Стороны заключили договор, плату пожилая женщина взяла с постояльцев сразу. Однако спустя несколько месяцев она неожиданно подселилась к арендаторам без спроса, открыв квартиру своим ключом.

Свое поведение она объяснила тем, что ей просто нужно пожить в квартире, так как она приехала в город по делам. Убедить ее в том, что так делать нельзя, не удалось даже риелтору. В итоге молодые люди были вынуждены съехать и искать другое жилье, а деньги пенсионерка возвращать отказалась.

