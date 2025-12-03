Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 07:30

Регионы

Пенсионерка в Калининграде неожиданно заехала в квартиру, которую сдала молодой паре

Пенсионерка в Калининграде неожиданно заехала в квартиру, которую сдала молодой паре

Салют устроили под окнами многоэтажек на Ленинском проспекте в Петербурге

Потерявшегося в поезде кота Федоса из Москвы нашли на Дальнем Востоке

Новости регионов: в Нижегородской области на трассе М-12 произошло ДТП с автобусами

На федеральной трассе "Байкал" образовалась пробка длиной 85 километров

Новости регионов: в Приамурье полицейские пресекли деятельность банды "черных копателей"

Новости регионов: в Петербурге не было ни одного дня без дождя в ноябре

Курорт "Роза Хутор" официально открыл зимний сезон

Новости регионов: под Петербургом задержали подозреваемых в пособничестве мошенникам

Сильный снегопад парализовал движение на трассе "Байкал"

В Калининграде пенсионерка сдала жилплощадь молодой паре на долгий срок. Стороны заключили договор, плату пожилая женщина взяла с постояльцев сразу. Однако спустя несколько месяцев она неожиданно подселилась к арендаторам без спроса, открыв квартиру своим ключом.

Свое поведение она объяснила тем, что ей просто нужно пожить в квартире, так как она приехала в город по делам. Убедить ее в том, что так делать нельзя, не удалось даже риелтору. В итоге молодые люди были вынуждены съехать и искать другое жилье, а деньги пенсионерка возвращать отказалась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионывидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика