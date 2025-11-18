Форма поиска по сайту

18 ноября, 22:30

Транспорт

Километровые заторы образовались на границе России и Казахстана

Километровые заторы образовались на границе России и Казахстана

Километровые заторы образовались на границе России и Казахстана. В очереди на погранпереходе оказались тысячи автовозов, которые направляются в Россию с иномарками из Китая транзитом.

Из-за ажиотажа на границе автовладельцы не могут узнать точные сроки доставки машин. Они обеспокоены тем, что могут получить машину по более высокой цене, если автомобиль попадет в Россию по новым правилам утильсбора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

