21 ноября, 19:30

Общество

Штрафы до 50 тыс руб грозят россиянам за запуск фейерверков в неположенных местах

Штрафы до 50 тыс руб грозят россиянам за запуск фейерверков в неположенных местах

Молодые россияне стали массово жаловаться на проблемы с суставами

Синоптики заявили, что настоящей зимы в Москве не будет до конца ноября

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили рассчитывать отпуск по рабочим дням

Победителей турнира "Звезды профессии" наградили в День бухгалтера на ВДНХ

Видимость ухудшится до 200–700 метров в Москве из-за тумана

"Атмосфера": дождь со снегом ожидается в Москве 22 ноября

Юридическую помощь могут получить бойцы в Едином центре поддержки участников СВО в Москве

Эксперты рассказали, как доказать, что курьер украл еду из заказа

"Атмосфера": минус 3 градуса ожидается в Москве вечером 21 ноября

Штрафами для россиян может обернуться запуск фейерверков в неположенных местах. К ним относятся, например, дворы, балконы и детские площадки.

Тем, кто нарушает правила, придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей. Если из-за салюта случится пожар или пострадает имущество, сумма штрафа может достичь 50 тысяч. Если есть пострадавшие, возможно даже уголовное преследование.

Юристы советуют использовать пиротехнику только на специальных площадках и не забывать о времени запуска, чтобы не нарушать также закон о тишине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

