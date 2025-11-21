Штрафы до 50 тыс руб грозят россиянам за запуск фейерверков в неположенных местах

Штрафами для россиян может обернуться запуск фейерверков в неположенных местах. К ним относятся, например, дворы, балконы и детские площадки.

Тем, кто нарушает правила, придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей. Если из-за салюта случится пожар или пострадает имущество, сумма штрафа может достичь 50 тысяч. Если есть пострадавшие, возможно даже уголовное преследование.

Юристы советуют использовать пиротехнику только на специальных площадках и не забывать о времени запуска, чтобы не нарушать также закон о тишине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.