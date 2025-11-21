Форма поиска по сайту

21 ноября, 11:30

Транспорт

Новости регионов: новый участок трассы М-12 "Восток" открыли в Свердловской области

Пассажирам круизного лайнера Astoria Grande пообещали вернуть деньги за экскурсии

В Москве запустят 12 новых пригородных маршрутов до конца 2026 года

Сергей Собянин: МЦД-1 и МЦД-2 исполнилось шесть лет

"Новости дня": на МКАД обновили асфальт на участках крупнейших городских развязок

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 ноября

Расписание поездов изменится в Москве с 22 по 28 ноября

Два поезда до Москвы из Владивостока и Читы задержались из-за аварии

Новости регионов: поезд Деда Мороза остановится в Хабаровске 21 ноября

Эксперты рассказали о возможном росте цен в РФ на грузоперевозки в следующем году

Новый участок трассы М-12 "Восток" открыли в Свердловской области. Его протяженность составляет 17 километров. Четырехполосная дорога с мостами и путепроводами разгрузит город Богданович от транзитного транспорта и заторов. При этом масштабная реконструкция Тюменского тракта продолжается. В 2026 году вся дорога от Екатеринбурга до Тюмени будет расширена до четырех полос и станет полноценной частью М-12.

В Приморье бесстрашные рыбаки придумали новый способ рыбачить на хрупком льду. Они применяют его для перемещения между лунками. Для увеличения скорости на лодке нужно использовать багор. Главное не продырявить ее. При этом в регионе действует запрет выхода на лед водоемов, и подобные рыбацкие трюки опасны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

