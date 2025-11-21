Новости регионов: новый участок трассы М-12 "Восток" открыли в Свердловской области

Новый участок трассы М-12 "Восток" открыли в Свердловской области. Его протяженность составляет 17 километров. Четырехполосная дорога с мостами и путепроводами разгрузит город Богданович от транзитного транспорта и заторов. При этом масштабная реконструкция Тюменского тракта продолжается. В 2026 году вся дорога от Екатеринбурга до Тюмени будет расширена до четырех полос и станет полноценной частью М-12.

В Приморье бесстрашные рыбаки придумали новый способ рыбачить на хрупком льду. Они применяют его для перемещения между лунками. Для увеличения скорости на лодке нужно использовать багор. Главное не продырявить ее. При этом в регионе действует запрет выхода на лед водоемов, и подобные рыбацкие трюки опасны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.