Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 декабря, 12:19

Политика

Росреестр увеличит срок регистрации сделок с жильем пожилых граждан

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Росреестр рассматривает возможность увеличения срока госрегистрации сделок с недвижимостью, находящейся в собственности пожилых людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Таким образом, ведомство дало официальный ответ на запрос главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Изменения в законодательстве будут способствовать предотвращению мошеннических действий.

Росреестр также указал, что проблема, связанная с покупкой квартир на вторичном рынке, известная как "бабушкина схема" или "схема Долиной", возникла из-за недостаточного применения положений действующего законодательства в спорных ситуациях.

Нилов также обращался в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с предложением о введении обязательной медицинской проверки продавца перед сделкой о купле-продаже недвижимости. Идея предполагала анализ данных из учетных записей в психоневрологических и наркологических диспансерах.

Однако Росреестр не поддержал инициативу, объяснив это тем, что подобное решение противоречило бы конституционному праву на неприкосновенность частной жизни. Кроме того, у органов регистрации нет доступа к этой информации, а также знаний для оценки состояния здоровья сторон сделки.

Пенсионерка в Калининграде неожиданно заехала в квартиру, которую сдала молодой паре

Читайте также


политикаобществонедвижимость

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика