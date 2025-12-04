Росреестр увеличит срок регистрации сделок с жильем пожилых граждан

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Росреестр рассматривает возможность увеличения срока госрегистрации сделок с недвижимостью, находящейся в собственности пожилых людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Таким образом, ведомство дало официальный ответ на запрос главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова. Изменения в законодательстве будут способствовать предотвращению мошеннических действий.

Росреестр также указал, что проблема, связанная с покупкой квартир на вторичном рынке, известная как "бабушкина схема" или "схема Долиной", возникла из-за недостаточного применения положений действующего законодательства в спорных ситуациях.

Нилов также обращался в федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии с предложением о введении обязательной медицинской проверки продавца перед сделкой о купле-продаже недвижимости. Идея предполагала анализ данных из учетных записей в психоневрологических и наркологических диспансерах.

Однако Росреестр не поддержал инициативу, объяснив это тем, что подобное решение противоречило бы конституционному праву на неприкосновенность частной жизни. Кроме того, у органов регистрации нет доступа к этой информации, а также знаний для оценки состояния здоровья сторон сделки.

