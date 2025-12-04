Форма поиска по сайту

04 декабря, 06:58

Общество

Росреестр отказался вводить обязательную проверку дееспособности продавцов жилья

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Росреестр отказался вводить обязательную медицинскую проверку продавца перед сделкой о купле-продаже недвижимости, поскольку это противоречит конституционному праву на неприкосновенность частной жизни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ ведомства председателю комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову.

Депутат направил соответствующий запрос в Росреестр и Генпрокуратуру в конце октября, чтобы пресечь так называемую "бабушкину схему" при продаже жилья. По мнению Нилова, такая мера поможет защитить права покупателей после регистрации сделки. Предлагалось проверять данные из учетных записей в психоневрологических и наркологических диспансерах.

Однако в Росреестре подчеркнули, что данные сведения составляют врачебную тайну, ее защита гарантируется Конституцией РФ. Кроме того, у органов регистрации нет доступа к этой информации, а также знаний для оценки состояния здоровья сторон сделки.

Ведомство добавило, что в случаях, когда мошенники заставляли своих жертв продавать квартиру, а деньги забирали себе, продавцы не были лишены дееспособности, в связи с чем могли "самостоятельно осуществлять гражданские права и обязанности".

Проблема "бабушкиной схемы" в сфере недвижимости стала актуальной после резонансного дела певицы Ларисы Долиной. Она стала жертвой мошенников и продала квартиру в 2024 году. Суд встал на ее сторону и оставил за ней право собственности на недвижимость. Покупательница же осталась без жилья и без денег. Это решение подтвердил Второй кассационный суд.

Позже Верховный суд зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал принять новое постановление по делу Долиной.

"Деньги 24": эксперт рассказал, как распознать мошенников при сделках с жильем

