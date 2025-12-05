Жители Видного рассказали о реабилитационном центре, где к постояльцам применяли насилие

Жители подмосковного Видного рассказали о подозрительной активности в частном реабилитационном центре на Центральной улице, где жестоко обращались с постояльцами. По их словам, из здания постоянно доносились шум и мужские крики.

Следователи обнаружили в центре 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет. По их словам, сотрудники применяли систематическое физическое и психологическое насилие, ограничивали в пище и воде, а также давали сильнодействующие препараты без медицинских назначений.

