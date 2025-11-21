Форма поиска по сайту

21 ноября, 13:40

Происшествия

Момент крушения самолета на Dubai Airshow попал на видео

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Момент падения индийского легкого многоцелевого истребителя четвертого поколения Tejas на Dubai Airshow попал на видео.

На кадрах видно, как воздушное судно начинает резко снижаться, после чего ударяется об землю. Затем происходит взрыв, и в воздух поднимается столб черного дыма.

О крушении самолета на международной авиационной выставке Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стало известно 21 ноября. Летная программа, на которой выступали пилоты Tejas, началась в 14:00 по местному времени (13:00 по московскому).

В настоящее время на месте ЧП работают пожарные и спасатели.

Ранее в американском городе Корал-Спрингс разбился малый самолет Beechcraft King Air. Он летел на Ямайку для оказания помощи в ликвидации последствий урагана. В результате крушения все находившиеся на борту люди погибли. Само воздушное судно повредило забор и деревья на заднем дворе частного домовладения.

Новости мира: в Конго загорелся самолет с министром страны на борту

