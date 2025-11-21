21 ноября, 13:40Происшествия
Момент крушения самолета на Dubai Airshow попал на видео
На кадрах видно, как воздушное судно начинает резко снижаться, после чего ударяется об землю. Затем происходит взрыв, и в воздух поднимается столб черного дыма.
О крушении самолета на международной авиационной выставке Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стало известно 21 ноября. Летная программа, на которой выступали пилоты Tejas, началась в 14:00 по местному времени (13:00 по московскому).
В настоящее время на месте ЧП работают пожарные и спасатели.
Ранее в американском городе Корал-Спрингс разбился малый самолет Beechcraft King Air. Он летел на Ямайку для оказания помощи в ликвидации последствий урагана. В результате крушения все находившиеся на борту люди погибли. Само воздушное судно повредило забор и деревья на заднем дворе частного домовладения.
