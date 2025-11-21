Момент крушения самолета на Dubai Airshow попал на видео

Момент падения индийского легкого многоцелевого истребителя четвертого поколения Tejas на Dubai Airshow попал на видео.

На кадрах видно, как воздушное судно начинает резко снижаться, после чего ударяется об землю. Затем происходит взрыв, и в воздух поднимается столб черного дыма.

О крушении самолета на международной авиационной выставке Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стало известно 21 ноября. Летная программа, на которой выступали пилоты Tejas, началась в 14:00 по местному времени (13:00 по московскому).

В настоящее время на месте ЧП работают пожарные и спасатели.

