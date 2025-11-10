Самолет с гуманитарным грузом для Ямайки разбился во Флориде

Фото: телеграм-канал SHOT

Малый самолет Beechcraft King Air, летевший на Ямайку для оказания помощи в ликвидации последствий урагана, упал в пруд в городе Корал-Спрингс американского штата Флорида. Об этом сообщает телеканал CBS 12 со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта.

По предварительной информации, крушение самолета произошло около 10:19 по местному времени (18:19 по московскому времени) в понедельник, 10 ноября.

В результате падения все находившиеся на борту люди погибли. Также самолет повредил забор и деревья на заднем дворе частного дома.

Ураган "Мелисса" возник на Ямайке 28 октября. Максимальная скорость ветра составила 82 метра в секунду. Стихийное бедствие очень сильно повредило инфраструктуру города Монтего-Бей – были затоплены административные здания, городская больница, приют для бездомных и два этажа мэрии.

По последним данным, в результате урагана "Мелисса" на Ямайке погибли как минимум 28 человек. Всего жертвами стихии стали 40 человек. В числе погибших – жители Гаити, Доминиканы и Ямайки.