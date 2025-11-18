Лувр проведет самую масштабную реновацию системы защиты в истории

Фото: 123RF.com/ionia

В Лувре после ограбления 19 октября проведут самую масштабную реновацию системы защиты в истории, сообщает газета "Известия".

Дирекция музея приняла решение установить антивандальные барьеры и обновить технологическую инфраструктуру. Также в Лувре введут новую должность координатора по безопасности.

Как отмечается в материале СМИ, первые реальные изменения начнут функционировать в декабре 2025 года. Сейчас в Лувре на окнах второго этажа лишь установили дополнительные решетки и закрыли несколько залов, в том числе крупнейшую галерею "Аполлон".

Масштабный план модернизации стоимостью около 80 миллионов евро предполагает в том числе полную реконструкцию системы видеонаблюдения, создание современного центра управления и прокладку десятков километров новых коммуникаций. Кроме того, руководство музея уже перевезло ценные ювелирные украшения в хранилища Банка Франции.

В рамках реновации также было увеличено финансирование подготовки сотрудников музея в вопросах охраны. На прилегающих улицах устанавливают противоударные и противовъездные барьеры, чтобы предотвратить попытки проникновения с использованием техники.

Вместе с тем во Франции проводится общенациональная проверка музейной безопасности, инициированная министерством внутренних дел.

Как подтвердил французский журналист Тьерри Тодинор, система видеонаблюдения Лувра была защищена паролем Louvre. При этом программное обеспечение (ПО) датировалось 2003 годом и не получало обновлений безопасности.

"Объявленный план на 80 миллионов евро – не революция, а лишь "догоняющие меры": обновление видеонаблюдения, усиление витрин, обучение персонала, внедрение тревожных протоколов. Это не инновация, а признание структурной халатности. Еще недавно менее 40% залов контролировались камерами, а система работала на устаревшем ПО", – подчеркнул Тодинор.

Покупателям украденных предметов также грозит уголовная ответственность за хранение краденого. Тодинор пояснил, что экспонаты Лувра внесены в международную "красную" базу, что делает их законную продажу невозможной.

По словам журналиста, руководство музея не понесло ответственности, а реакция политиков остается формальной. Кроме того, добавил он, отношение к наследию можно охарактеризовать как демонстративное пренебрежение.

В свою очередь, доктор публичного права Франции и президент ассоциации "Комитас Генциум Франция – Россия" Карин Беше считает, что перемены в истории Лувра назрели давно.

"Украли исторические предметы Франции. Слабость мер безопасности доказала, как нынешняя власть относится на самом деле к истории страны и насколько эти элиты оторваны от реальности", – заключила она.

Ранее сообщалось, что в ходе ограбления Лувра вооруженные злоумышленники разбили окна и украли ювелирные изделия, после чего скрылись с места преступления. В прокуратуре Парижа указали на две основные версии произошедшего: кражу по заказу или для отмывания денег.

Сумма ущерба составила 88 миллионов евро. Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что на ограбление злоумышленники потратили всего четыре минуты.

На следующий день после происшествия охранники Лувра отказались выходить на работу. Персонал потребовал от руководства музея объяснений о мерах по усилению безопасности.

Двух подозреваемых в ограблении полиция задержала 26 октября. Сначала на допросах они хранили молчание, но позже частично признали свою вину.

Через несколько дней, 30 октября, стало известно, что полиция задержала пятерых человек по делу об ограблении в Лувре "в разных местах в Парижском регионе".