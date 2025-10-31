Пропавшая картина Пабло Пикассо найдена у вахтерши в Мадриде

Фото: cajagranadafundacion.es

Пропавшая в Испании картина художника Пабло Пикассо "Натюрморт с гитарой" была обнаружена у вахтерши в Мадриде. Женщина приняла сверток с произведением искусства за обычную посылку, сообщает газета Pais.

По данным журналистов, спустя две недели после пропажи полиция вышла на след картины. При этом сначала правоохранительные органы связывали этот инцидент с делом во французском Лувре, поскольку они произошли в одном месяце.

Издание отметило, что 69-летняя Долорес, являющаяся вахтершей в жилом комплексе в районе Чамартин, рассказала, что не придала большого значения найденному свертку.

"Я нашла посылку, прислоненную к двери. Подумала, что это из Amazon или что-то вроде того, но я в такие дела не лезу. Занесла ее в вахтерскую и поставила вот сюда", – сказала она.

Женщина добавила, что переживает, чтобы ее имя осталось чистым и на ее родине, в Перу, никто не подумал, что она намеренно украла картину.

Произведение Пикассо исчезло во время транспортировки 16 октября. Полотно застраховано на 600 тысяч евро. Картину должны были представить на выставке в культурном центре Гренады на юге Испании. В числе 57 работ других художников картина хранилась в Мадриде.

