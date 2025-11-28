Форма поиска по сайту

Новости

Новости

28 ноября, 19:15

Происшествия

Организатор подмосковного рехаба для подростков пришла к следователю сама

Организатор подмосковного рехаба для подростков пришла к следователю сама

Организатор реабилитационного центра в Подмосковье Анна Хоботова сама явилась к следователю, после чего ее задержали. Вину она не признала, и в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об ее аресте.

Как сообщила представитель прокуратуры Московской области Екатерина Короткова, проверка выявила, что 23 ребенка в Дедовске жили в условиях систематического физического и психологического насилия, были лишены нормального питания и образования.

Родители платили за реабилитацию от 100 до 200 тысяч рублей в месяц, при этом не интересуясь условиями содержания детей. Обвинение уже предъявлено администратору центра и одной из пациенток, участвовавшей в истязаниях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

