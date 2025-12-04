Юрист Георгиева: справка о дееспособности не означает безопасность сделки с жильем

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Справка о дееспособности продавцов жилья не является стопроцентной гарантией безопасности сделки. Об этом Москве 24 заявила юрист и риелтор Алла Георгиева.

В Росреестре ранее назвали предложение внести в закон обязательную проверку продавцов недвижимости противоречащим конституционному праву на неприкосновенность частной жизни. Речь идет об информации психоневрологических и наркологических диспансеров.

Эксперт назвала данный отказ логичным и конституционно обоснованным.

"Подобные документы могут запрашиваться только на добровольной основе – если покупатель хочет обезопасить себя, он вправе попросить продавца предоставить справки. Однако отказ второй стороны сам по себе должен служить для покупателя серьезным предупреждающим сигналом", – отметила Георгиева.

По ее словам, стандартный документ из диспансера лишь подтверждает, что человек не состоит на учете и не обращался за помощью. При этом он не исключает наличия у продавца психического расстройства.

Кроме того, даже более тщательные меры предосторожности не всегда защищают покупателя, так как иногда продавец с необходимыми справками впоследствии оспаривает сделку через суд.

"Был инцидент с пенсионеркой, у которой имелись справки из нескольких медицинских учреждений и заключение о вменяемости. Тем не менее в судебном порядке была назначена комплексная экспертиза, по результатам которой комиссия из семи специалистов установила, что женщина заблуждалась относительно последствий сделки, которая в итоге была оспорена", –ؘ пояснила юрист.

Она подчеркнула, что ключевым основанием для удовлетворения иска о признании сделки недействительной является доказательство того, что на волю продавца было оказано внешнее влияние. При этом доказать это крайне сложно.

"Эксперты, в том числе с 20-летним стажем, которые проводят освидетельствование продавцов прямо на сделке, признают, что за короткое время беседы невозможно достоверно оценить все аспекты психического состояния человека и понять его истинные мотивы", – добавила Георгиева.

Таким образом, считает юрист, покупатель на вторичном рынке жилья в нынешних условиях практически не защищен и несет колоссальные риски.

Страховые механизмы для таких случаев пока не разработаны. Поэтому важно проводить тщательные проверки не только медицинского, но и юридического характера. А в случае малейших сомнений или отказа продавца от сотрудничества – отказываться и искать другой вариант.

"Решение проблемы возможно только через выработку единой судебной практики, которая четко определит, какие доказательства со стороны покупателя признаются подтверждением его добросовестности", – заключила эксперт.

В настоящий момент Росреестр рассматривает возможность увеличения срока госрегистрации сделок с недвижимостью, находящейся в собственности пожилых людей. Ведомство указало, что проблема по покупке квартир на вторичном рынке, известная как "бабушкина схема" или "схема Долиной", возникла из-за недостаточного применения положений действующего законодательства в спорных ситуациях.