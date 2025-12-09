Собянин: резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" запатентовали инновационные изделия

Резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" предложили новые прорывные технологии для российской промышленности. Как рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, в 2025 году предприятия особой экономической зоны запатентовали несколько высокотехнологичных изделий.

Например, разработан уникальный сенсорный дисплей, которым можно управлять с помощью жестов. Он подходит для демонстрации трехмерных изображений. Использовать его можно как для обучения в школах, так и на предприятиях.

