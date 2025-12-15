"Деньги 24": эксперт рассказал, в какой валюте лучше брать наличные за границу

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, в какой валюте лучше брать наличные за границу. По его словам, предпочтение стоит отдавать новым банкнотам доллара США с увеличенным портретом и синей защитной полосой, так как их охотнее принимают из-за повышенной защиты от подделок.

Эксперт отметил, что старые доллары по-прежнему можно обменять в большинстве стран, но, возможно, по менее выгодному курсу или с комиссией. Если новых долларов нет, альтернативой могут стать евро, особенно новые купюры по 50 евро, которые чаще встречаются в российских банках и реже вызывают сложности при обмене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.