В Союзе промышленников считают, что ЦБ снизит ключевую ставку до 15,5% годовых

Фото: depositphotos/valphoto

Центробанк 19 декабря может снизить ключевую ставку до 15,5% годовых. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью телеканалу НТВ.

"Мы ждем, честно говоря, снижение ставки не на 0,5 процентного пункта, а на целый один процент ждем. Почему? Потому что инфляция стала снижаться в конце года более быстрыми темпами, чем это прогнозировалось еще в сентябре", – объяснил он.

Шохин отметил, что если в сентябре ожидалось, что инфляция опустится до 7–7,5%, то сейчас она уже меньше 6%. И ставка в 16,5% для такого – слишком большая. Поэтому ее снижение на один процентный пункт является "скромным шагом" навстречу низкой инфляции. По мнению главы РСПП, допустимо и более агрессивное снижение.

Центробанк также допустил снижение ставки на декабрьском заседании. Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов уточнил, что на собрании будет озвучена вся совокупность факторов, которая и покажет возможность принятия такого решения.

В прошлый раз ставку понизили до 16,5%. Тогда Банк России объяснил свой шаг неизменным ростом цен, показатели которого не превышали отметки в 4%. Более того, по прогнозу регулятора, цикл снижения будет продолжаться в течение всего 2026 года.

