Россияне могут отказаться работать в праздничные дни

Работодатели в России не имеют права заставлять выходить на работу в праздничные дни. Для этого нужно официальное согласие сотрудника, напомнили в Общественной палате. При этом работа в праздничные дни с 31 декабря по 11 января должна оплачиваться в двойном размере.

Исключения касаются экстренных ситуаций, непрерывных работ и обслуживания населения. При этом за работу в праздники без соблюдения норм закона работодателя могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

