Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 декабря, 07:30

Общество

Россияне могут отказаться работать в праздничные дни

Россияне могут отказаться работать в праздничные дни

"Утро": температура воздуха в Москве составит 2 градуса 16 декабря

Россиян предупредили, что с задолженностью в 10 тыс рублей могут запретить выезд из страны

Школьным учителям в России могут придать особый статус, чтобы защитить их от буллинга

Температура опустилась до минус 15 градусов в Подмосковье

"Доктор 24": врач рассказал, как создать безопасный микроклимат дома

В Москве открылся новый центр практической подготовки для машиностроения

Получение льготной ипотеки может стать проще для пострадавших от мошенников в сфере ИЖС

"Новости дня": оплатить декабрьскую коммуналку можно будет до 12 января

"Московский патруль": эксперты обсудили усиление контроля за хоррор-квестами

Работодатели в России не имеют права заставлять выходить на работу в праздничные дни. Для этого нужно официальное согласие сотрудника, напомнили в Общественной палате. При этом работа в праздничные дни с 31 декабря по 11 января должна оплачиваться в двойном размере.

Исключения касаются экстренных ситуаций, непрерывных работ и обслуживания населения. При этом за работу в праздники без соблюдения норм закона работодателя могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика