02 декабря, 20:00

Общество

"Миллион вопросов": специалист Мосжилинспекции рассказал о правилах перепланировки

Москвичи стали меньше покупать на распродажах

"Вопрос спорный": стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве

"Деньги 24": работодатели в России начали предлагать бонусы сотрудникам при найме

Дети участников спецоперации побывали на экскурсии в аэропорту Внуково

Сергей Собянин вручил московским семьям государственные награды "Родительская слава"

"Техно": почему нельзя сидеть в телефоне на работе

Москвичам рассказали, будет ли снег в городе на этой неделе

"Доктор 24": врач рассказал о скрытных болезнях

"Деньги 24": стало известно, куда вкладывают деньги российские студенты

Что такое перепланировка квартиры и как ее правильно оформить? Можно ли увеличить комнату за счет балкона или перенести "мокрую зону" в жилое пространство?

Нужно ли согласовывать установку стен в новостройке со свободной планировкой и как узаконить уже сделанные изменения?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил начальник управления предоставления услуги по перепланировке Мосжилинспекции Андрей Кусакин.

