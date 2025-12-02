"Миллион вопросов": специалист Мосжилинспекции рассказал о правилах перепланировки

Что такое перепланировка квартиры и как ее правильно оформить? Можно ли увеличить комнату за счет балкона или перенести "мокрую зону" в жилое пространство?

Нужно ли согласовывать установку стен в новостройке со свободной планировкой и как узаконить уже сделанные изменения?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил начальник управления предоставления услуги по перепланировке Мосжилинспекции Андрей Кусакин.