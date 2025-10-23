Россиян предупредили о штрафах за установку второй двери в тамбуре

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Fernando Gutierrez-Juarez

Россиянам может грозить штраф за установку второй двери в тамбуре, сообщает News.ru со ссылкой на эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.

Он уточнил, что тамбуры и лестничные клетки считаются общедомовым имуществом, поэтому любые изменения необходимо согласовывать со всеми собственниками.

"Статья 29 ЖК РФ говорит, что лица, которые переустроили помещение без разрешения, обязаны привести его в прежнее состояние: дверь придется снимать. За нарушение предусмотрены штрафы по нескольким статьям КоАП РФ", – указал специалист.

За самовольную перепланировку граждан могут оштрафовать до 2 500 рублей, а если новая дверь нарушает правила пожарной безопасности, то штраф окажется гораздо выше – от 5 000 до 15 000 рублей.

"Вероятно, что при первой проверке жилищная инспекция может выдать предписание убрать дверь", – прокомментировал Бондарь.

Если владелец жилища не выполнит предписание, то против него применят еще одну административную статью за неисполнение требований контролирующих органов. Штраф по ней составляет до 500 рублей.

Ранее эксперт заявлял, что цветы на балконе в многоквартирном доме могут послужить причиной для штрафа. Уточнялось, что фасад также является общим имуществом, а горшки с внешней стороны дома могут расценить как нарушение правил пользования жилыми помещениями.

Конкретные суммы штрафов устанавливаются регионами. В Москве наказание за выращивание цветов на балконе составит до 5 000 рублей.

