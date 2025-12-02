Форма поиска по сайту

02 декабря, 10:21

Транспорт

Немецкий автомобиль 1938 года выпуска представят 9 декабря в музее "Г.О.Р.А."

Фото: телеграм-канал "Музей Г.О.Р.А."

Москвичи и гости города смогут увидеть немецкий автомобиль Opel Olympia 1938 года выпуска. Его представят в рамках нового проекта филиала Музея Победы – музея "Главные оружейные реликвии армии" ("Г.О.Р.А."). Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Проект, приуроченный к Дню героев Отечества, стартует 9 декабря. В его рамках каждый месяц посетителям будут показывать уникальные экспонаты из фондов музея.

Opel Olympia OL38 станет первым из таких экспозиционных объектов. Как уточнили в учреждении, Вермахт начал использовать подобные доработанные серийные машины в начале 1940-х годов. Авто предназначались для перевозки офицеров всех уровней, включая высший генералитет.

"Представленный на экспозиции автомобиль Оpel Olympia OL38 был передан в дар Музею Победы накануне 9 мая 2008 года в честь 63-й годовщины Великой Победы. Эта машина была найдена в лесу под Борисоглебском в Воронежской области, где летом 1942 года шли ожесточенные бои", – добавили в пресс-службе.

Экспонат будет доступен для осмотра в музее "Г.О.Р.А." на протяжении всего декабря.

Ранее москвичей и гостей города пригласили посетить бесплатные мероприятия ко Дню воинской славы России. Праздничная программа пройдет на территории ВДНХ и в музеях главной выставки страны 5 декабря.

В частности, в 13:00 гостей ВДНХ ждет пешеходная экскурсия "Помните ушедших в Битве за Москву", на которой расскажут, что происходило в городе во время войны, какие подвиги совершили сотрудники ВДНХ и чем они помогали фронту. Уже в 19:00 в Музее славянской письменности "Слово" проведут экскурсию "Безмолвные свидетели войны".

транспорткультура

