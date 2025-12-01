Форма поиска по сайту

01 декабря, 16:30

Общество
Эксперт Лоикова предупредила о декабрьских увольнениях после корпоративов

Новый год – новая жизнь? Стоит ли искать работу в декабре и январе

Смена работы в декабре-январе может стать рискованной затеей, предупредили эксперты. Стоит ли увольняться перед новогодними праздниками или сразу после них, разбиралась Москва 24.

Потерять и не найти?

Фото: 123RF.com/citalliance

Декабрь и январь являются не самым лучшим периодом для смены работы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на HR-директора Ирина Пак.

По ее словам, прежде всего, сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии за выполненную работу в течение года.

Расчет бонусных выплат сотрудникам, чей доход зависит от выполнения ключевых показателей эффективности (KPI), производится не в декабре и даже не сразу после наступления нового года, а лишь после официального закрытия финансового периода компании, который может продолжаться вплоть до марта.
Ирина Пак
HR-директор

Кроме того, можно лишиться наград за достижения и выслугу лет, которые в некоторых организациях принято выплачивать в завершении года. При этом заранее узнать о них невозможно, считает эксперт.

Также надо учитывать, что в декабре и январе работодатели заняты завершением проектов и подведением годового бюджета. При этом устройство нового кандидата требует финансовых вложений, что отражается на итоговой отчетности. Поэтому вакансий в этот период, как правило, меньше, подчеркнула Пак.

Однако, по мнению эксперта, поиск работы в предновогодний период может стать плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости.

"Особенно растет спрос на сотрудников складов, служб доставки и розничных сетей – это связано с увеличением числа заказов и объема логистических операций перед праздниками", – считает специалист.

В целом же Пак отметила, что времена меняются, поэтому компании (особенно, учитывая кадровый дефицит), перестраивают привычные подходы к найму и могут постоянно искать сотрудников. Поэтому шанс найти работу есть в любой месяц года.

Мертвые месяцы?

Фото: 123RF.com/anawat

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова предупредила в разговоре с Москвой 24, что с середины декабря активность на рынке труда традиционно снижается.

Большинство работодателей к этому времени уже утвердили бюджеты и не спешат открывать вакансии. Но бывают случаи, когда компании все же подбирают кандидатов в конце года, чтобы не тратить время на поиски после праздников. Правда, на работу их, как правило, выводят уже в январе, отметила эксперт.

При этом в предновогодний период сотрудники часто получают предложения с более привлекательными условиями от конкурентов. Сезон хантинга обычно наступает осенью, и порой растягивается на 2–3 месяца, в итоге кандидат может получить оффер как раз в декабре.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

"А вот сказать, что российские работодатели проводят какие-то специальные предновогодние увольнения, нельзя. Наоборот, чаще сами сотрудники уходят, потому что, к примеру, часть компаний, не справляясь с долговой нагрузкой, задерживает зарплату", – подчеркнула эксперт.

Что касается января, то, по мнению Лоиковой, он часто характеризуется активностью со стороны кандидатов.

"Они оживают, потому что отдохнули за время продолжительных каникул, а также побывали в отпуске. У многих происходит переоценка ценностей и переосмысление того, как можно более продуктивно использовать имеющиеся навыки. К тому же Новый год ассоциируется с новым этапом в жизни, что подталкивает сменить компанию и даже порой карьерное направление", – пояснила HR-эксперт.

Кроме того, встречаются случаи увольнения после праздничных корпоративов. Те, кто позволили себе на вечеринке лишнего, неуместно себя вели, могут уходить по собственному желанию, так как после мероприятия неудобно себя чувствуют, перед коллегами становится стыдно.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Также эксперт напомнила, что некоторые сотрудники получают после новогодних праздников годовые премии, после которых временно чувствуют себя свободнее и смелее решаются на новые шаги по смене работы. Однако нужно учитывать, что январь в этом плане считается достаточно мертвым месяцем.

"HR-службы в это время заняты отчетами и проведением корпоративов, которые у многих бывают в январе. К тому же согласования кандидатов с руководством, которое часто уходит в отпуска, в это время могут затягиваться. Так что эйчарам требуется время на раскачку, и первые собеседования они обычно начинают назначать только к концу месяца", – считает Лоикова.

Консультант по управлению персоналом Наталья Маслова в разговоре с Москвой 24 также согласилась с тем, что в декабре и январе количество вакансий в разы меньше, чем в другие периоды.

"На практике рост начинается только где-то в феврале-марте, поэтому решение уволиться в никуда раньше этого периода с большей вероятностью может обернуться долгим поиском", – предупредила она.

Большинство работодателей не заинтересованы в выходе новых сотрудников в декабре, так как нет уверенности, что они пройдут испытательный срок. При этом таким подчиненным придется оплачивать отдых в длительные новогодние праздники.
Наталья Маслова
консультант по управлению персоналом

Эксперт отметила, что в ее практике были случаи, когда некоторые соискатели выходили в декабре на любую работу, лишь бы пересидеть январские каникулы, а затем снова уходили на поиск более выгодной вакансии.

Трошина Любовь

обществоистории

