Эксперт Лоикова предупредила о декабрьских увольнениях после корпоративов

Смена работы в декабре-январе может стать рискованной затеей, предупредили эксперты. Стоит ли увольняться перед новогодними праздниками или сразу после них, разбиралась Москва 24.
Потерять и не найти?
Декабрь и январь являются не самым лучшим периодом для смены работы, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на HR-директора Ирина Пак.
По ее словам, прежде всего, сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии за выполненную работу в течение года.
Кроме того, можно лишиться наград за достижения и выслугу лет, которые в некоторых организациях принято выплачивать в завершении года. При этом заранее узнать о них невозможно, считает эксперт.
Также надо учитывать, что в декабре и январе работодатели заняты завершением проектов и подведением годового бюджета. При этом устройство нового кандидата требует финансовых вложений, что отражается на итоговой отчетности. Поэтому вакансий в этот период, как правило, меньше, подчеркнула Пак.
Однако, по мнению эксперта, поиск работы в предновогодний период может стать плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости.
"Особенно растет спрос на сотрудников складов, служб доставки и розничных сетей – это связано с увеличением числа заказов и объема логистических операций перед праздниками", – считает специалист.
В целом же Пак отметила, что времена меняются, поэтому компании (особенно, учитывая кадровый дефицит), перестраивают привычные подходы к найму и могут постоянно искать сотрудников. Поэтому шанс найти работу есть в любой месяц года.
Мертвые месяцы?
Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова предупредила в разговоре с Москвой 24, что с середины декабря активность на рынке труда традиционно снижается.
Большинство работодателей к этому времени уже утвердили бюджеты и не спешат открывать вакансии. Но бывают случаи, когда компании все же подбирают кандидатов в конце года, чтобы не тратить время на поиски после праздников. Правда, на работу их, как правило, выводят уже в январе, отметила эксперт.
"А вот сказать, что российские работодатели проводят какие-то специальные предновогодние увольнения, нельзя. Наоборот, чаще сами сотрудники уходят, потому что, к примеру, часть компаний, не справляясь с долговой нагрузкой, задерживает зарплату", – подчеркнула эксперт.
Что касается января, то, по мнению Лоиковой, он часто характеризуется активностью со стороны кандидатов.
"Они оживают, потому что отдохнули за время продолжительных каникул, а также побывали в отпуске. У многих происходит переоценка ценностей и переосмысление того, как можно более продуктивно использовать имеющиеся навыки. К тому же Новый год ассоциируется с новым этапом в жизни, что подталкивает сменить компанию и даже порой карьерное направление", – пояснила HR-эксперт.
Также эксперт напомнила, что некоторые сотрудники получают после новогодних праздников годовые премии, после которых временно чувствуют себя свободнее и смелее решаются на новые шаги по смене работы. Однако нужно учитывать, что январь в этом плане считается достаточно мертвым месяцем.
"HR-службы в это время заняты отчетами и проведением корпоративов, которые у многих бывают в январе. К тому же согласования кандидатов с руководством, которое часто уходит в отпуска, в это время могут затягиваться. Так что эйчарам требуется время на раскачку, и первые собеседования они обычно начинают назначать только к концу месяца", – считает Лоикова.
Консультант по управлению персоналом Наталья Маслова в разговоре с Москвой 24 также согласилась с тем, что в декабре и январе количество вакансий в разы меньше, чем в другие периоды.
"На практике рост начинается только где-то в феврале-марте, поэтому решение уволиться в никуда раньше этого периода с большей вероятностью может обернуться долгим поиском", – предупредила она.
Эксперт отметила, что в ее практике были случаи, когда некоторые соискатели выходили в декабре на любую работу, лишь бы пересидеть январские каникулы, а затем снова уходили на поиск более выгодной вакансии.