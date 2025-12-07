Сергей Собянин рассказал о строительстве детского сада в Марьине

В столичном районе Марьино началось строительство нового детского сада на 350 мест, который войдет в состав жилого комплекса. Как сообщил Сергей Собянин, здание будет иметь сложную многогранную форму с поворотной секцией и яркими рельефными фасадами.

В саду предусмотрены многофункциональный музыкальный и физкультурный залы, кабинет для развивающих занятий и пищеблок. Детский сад будет передан в систему городского образования и будет полностью соответствовать всем требованиям столичного департамента образования.

