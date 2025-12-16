Собянин: образовательный комплекс построят на улице Адмирала Макарова

Новый образовательный комплекс появится в Войковском районе Москвы. Как рассказал Сергей Собянин, его возведут на улице Адмирала Макарова. Здание будет рассчитано на 1 075 мест.

В Западном Дегунине построят общественно-деловой центр с паркингом. Всего на этих объектах появится около тысячи новых рабочих мест. Также новые жилые комплексы по программе реновации возведут в 4 районах столицы.

