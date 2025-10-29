Сергей Собянин поздравил учителя школы № 1352 Нину Иванову с 90-летием

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Учитель русского языка и литературы школы № 1352 Нина Иванова отмечает 29 октября 90-летний юбилей. Сергей Собянин поздравил ее с праздником в мессенджере MAX.

По словам мэра, более 50 лет жизнь Ивановой связана со столичным образованием. Она 55 лет посвятила школе, из которых почти 40 проработала завучем. В 1996 году она получила звание Заслуженного учителя России.

"Нина Андреевна сумела создать в школе атмосферу любви к слову и сцене – появились творческие вечера и театральные постановки", – подчеркнул градоначальник.

Среди ее учеников – журналисты, юристы и педагоги. Многие выпускники также преподают в школах. Одна из них – Галина Скутнева, которая под руководством учителя прошла путь до директоры школы № 375.

Собянин уточнил, что Иванова остается активной и энергичной женщиной, делится опытом с молодыми коллегами в совете ветеранов школы. Мэр поблагодарил ее за мудрость, доброту и верность профессии, а также пожелал здоровья и благополучия.

Ранее глава столицы сообщил о запуске нового проекта поощрения талантливых педагогов, в рамках которого составили список учителей-наставников, оказавших наибольшее влияние на личностное развитие учеников. В результате городских наград и денежных премий удостоились 100 человек.