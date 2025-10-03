Собянин поздравил московских педагогов с победой во всероссийских конкурсах

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил педагогов Москвы с победой во всероссийских профессиональных конкурсах и назвал их гордостью столицы.

"Я уверен, что ваши воспитанники получают лучший старт в жизнь", – написал мэр в MAX.

Как рассказал Собянин, лучшим воспитателем России стала Елизавета Богатырева из детского сада школы № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина.

При этом воспитатель уже дважды побеждала в конкурсе "Педагоги года Москвы", а в 2024 году выиграла международный конкурс имени Л. С. Выготского. На всероссийском конкурсе она представила "Альбом эмоций книжных героев", который призван помочь детям разбираться в эмоциях и мотивах поведения персонажей.

По словам главы города, Богатырева окончила педколледж № 10 и бакалавриат Московского городского педуниверситета. Сейчас женщина продолжает обучение в магистратуре.

"Абсолютным победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России – 2025" в номинации "Дефектолог года" стала Анна Александрова из школы № 1542", – отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что она представила алгоритмы и наглядные пособия по математике для школьников с особыми возможностями здоровья. Кроме того, женщина продолжает семейную династию педагогов с общим стажем в 142 года.

Ранее Владимир Путин поздравил педагогов с Днем учителя, который отмечается 5 октября. Он отметил, что учителя во все эпохи вели страну вперед, воспитывая выпускников. В рамках церемонии президент также вручил государственные награды.

Также "Учителем года" стал преподаватель китайского и английского языков Дмитрий Баланчуков из Белгородской области.