БПЛА уничтожен над Ленинградской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Беспилотник нейтрализован над Киришским районом в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

В ночь на 16 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 83 украинских БПЛА над российскими регионами. В частности, 64 дрона удалось сбить над Брянской областью, 9 – над Калужской областью, а 5 – над Смоленской областью.

Помимо этого, 2 беспилотника были ликвидированы над Московским регионом. Еще 2 дрона удалось перехватить над Крымом, а 1 – над Тверской областью.

В Смоленской области в результате отражения атаки БПЛА пострадавших и разрушений инфраструктуры не выявлено. На местах падения обломков работают оперативные службы. Граждан попросили принять меры безопасности и не приближаться к фрагментам беспилотников.

