16 декабря, 08:24

Происшествия

Силы ПВО уничтожили за ночь 83 украинских БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 83 украинских беспилотника над российскими регионами в ночь на 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, 64 БПЛА были нейтрализованы над Брянской областью, 9 – над Калужской областью, а 5 – над Смоленской областью.

Еще 2 дрона удалось сбить над Московским регионом, в том числе 1 беспилотник, который летел в сторону столицы. Помимо этого, 2 БПЛА были уничтожены над Крымом и еще 1 – над Тверской областью.

Ранее в Ростове-на-Дону был введен локальный режим чрезвычайной ситуации на территориях, где были выявлены фрагменты БПЛА. В ночь на 15 декабря город, а также Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и еще 9 районов Ростовской области подверглись массированной атаке БПЛА.

В результате оказались повреждены частные дома и два автомобиля. Владелец одной из машин получил ожоги рук. В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП была остановлена работа водозабора и насосной станции.

