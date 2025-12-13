Украинские дроны атаковали зоопарк в Запорожской области

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинские войска атаковали при помощи двух БПЛА Васильевский зоопарк в Запорожской области. В результате пострадал лев, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, удар сильно повредил территорию центра для животных. Там оказались выбиты окна и разрушена часть вольеров с тиграми.

"Идет оценка разрушений", – написал губернатор.

Ранее в Белгородской области в результате детонации украинского дрона в хуторе Кургашки погибла женщина, еще трое человек получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

До этого мирная жительница погибла в результате атаки украинских дронов в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Уточнялось, что Киев атаковал движущийся гражданский автомобиль, из-за чего погибла водитель.

