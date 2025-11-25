Сергей Собянин: реставрация Швейцарского домика в усадьбе Кусково завершена

В усадьбе Кусково завершили реставрацию Швейцарского домика. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге в мессенджере MAX. Здание возвели в XIX веке по заказу графа Шереметева по проекту архитектора Николая Бенуа.

Специалисты бережно восстановили деревянный сруб с резьбой и фигурными колоннами, укрепили фасады с росписью под кирпич и отреставрировали исторические печи с белым кафелем. Вскоре в Швейцарском домике откроется новая экспозиция.

