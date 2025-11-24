Собянин поздравил московского учителя Надежду Алексееву c 100-летним юбилеем

Один из самых опытных преподавателей Москвы Надежда Алексеева отмечает свой 100-летний юбилей. Учителя русского языка и литературы, а также бывшего директора школы № 68 поздравил Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что Алексеева воспитала не одно поколение талантливых учеников – юристов, дипломатов, писателей и артистов. Среди них журналист Сергей Корзун и актриса Виктория Верберг.

Во время ее работы в школе регулярно проводили тематические вечера, организовывали выставки и ставили спектакли, в том числе на французском языке, указал Собянин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.