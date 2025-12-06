06 декабря, 11:15Мэр Москвы
Собянин: обновление подвижного состава на Ярославском направлении завершится до 2030 года
Обновление подвижного состава на Ярославском направлении завершится до 2030 года, рассказал Сергей Собянин. В настоящий момент здесь запустили 9 составов.
В 2026 продолжат менять поезда и на маршрутах между Москвой и Калужской, а также Тульской областями. Проект рассчитан до 2035 года и предусматривает закупку около 100 современных составов.
