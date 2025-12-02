Завершилась реставрация фасадов главного корпуса типографии Сытина на Пятницкой улице

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве полностью восстановили фасады главного производственного корпуса исторической типографии Ивана Сытина на Пятницкой улице, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как уточнил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, специалисты выполнили масштабный комплекс работ. Они очистили фасады от загрязнений, укрепили кирпичную кладку, демонтировали поздние металлические конструкции, не относящиеся к историческому виду.

"На главном фасаде здания были воссозданы фигурные аттики с полукруглыми окнами, лопатки в виде ступенчатых консолей, центральный портал с двумя многогранными столбами", – рассказал глава департамента.

Кроме того, в порядок привели кровлю, были восстановлены водостоки и исторический цвет стен. Части когда-то заложенных оконных проемов вернули исторические габариты. Деревянные рамы заменили на реставрационные аналоги с сохранением исторической формы и расстекловки.

Обновления коснулись и внутреннего пространства здания. Специалисты восстановили вход, отреставрировали три редких витража из стекла с фацетом и парадную лестницу. Ее каменные ступени долгие годы скрывались под слоями бетона и плитки.

Сейчас продолжается восстановление фасадов у строений 3 и 4. Все работы ведутся по согласованному проекту и под контролем Депкульта.

До создания типографии на этом месте находилось семь частных владений. В конце XIX – начале XX века последовательно строились производственные здания по проектам архитекторов Федора Рыбинского, Флегонта Воскресенского и Адольфа Эрихсона. Постепенно типография получала новые этажи и корпуса, возводились котельная и фабричная труба.

После пожара 1905 года часть зданий была восстановлена и перестроена. В 1912–1914 годах появился новый корпус со стороны Валовой улицы, где находились склады, квартиры сотрудников и школа рисования и литографии, основанная Сытиным.

К началу XX века типография стала крупнейшим производителем книг в России, особенно учебной, научной и художественной литературы. Там бывали Лев Толстой, Максим Горький, Владимир Маяковский, а Сергей Есенин работал корректором. Здесь же в революционные годы были напечатаны первые номера "Известий" Московского совета.

В обновленном корпусе с 4 по 7 декабря пройдет четвертая специализированная выставка "ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях". Для посетителей подготовили около 200 мероприятий: деловую программу, научные события, мастер-классы и традиционные соревнования молодых реставраторов.

Ранее в доме архитектора Матвея Казакова в Малом Златоустьинском переулке начались противоаварийные работы. Специалисты демонтируют аварийные участки стен второго этажа, пострадавших после многолетнего запустения и пожара. Здание более 20 лет стояло без крыши и пришло в критическое состояние.

По мере разборки аварийных фрагментов будут восстанавливать кирпичные стены. После этого начнется комплексная реставрация всего здания. Завершить работы планируется к концу 2027 года.