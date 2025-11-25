Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 18:43

Культура

Началось перемещение скульптур "Музеона" из открытой экспозиции для реставрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке искусств "Музеон" началось плановое перемещение скульптур из открытого экспонирования. Ежегодный осмотр выявил неудовлетворительное состояние постаментов и риски повреждения предметов, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Парка Горького.

По результатам диагностики эксперты определили оптимальные методы сохранения скульптур. Заведующий отделом реставрации каменной скульптуры Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Котов сообщил, что тщательный осмотр позволил оценить масштаб возможных внутренних повреждений.

Для детального анализа и последующих работ часть скульптур переместили в закрытые мастерские. Это стандартная музейная практика, которая обеспечивает идеальные условия для изучения и восстановления объектов.

Специалисты зафиксировали на экспонатах трещины, сколы, биологические повреждения и стойкие загрязнения. Особую тревогу вызвали основания и постаменты отдельных скульптур, так как некоторые из них находятся в предаварийном состоянии.

В рамках первого этапа уже перевезены:

  • скульптура "Русалка" (автор Л. С. Лебедев);
  • "Феофан Грек" (В. В. Кравченко);
  • "Сидящая" (А. Н. Царенков);
  • "Борцы" (В. А. Чумаков);
  • "Борец сумо" (М. О. Левинская);
  • несущая конструкция скульптурной композиции "Памяти жертв сталинских репрессий" (всего 307 музейных предметов);
  • "Памятник Сталину Иосифу Виссарионовичу" работы Сергея Меркурова.

В дальнейшем специалисты проведут углубленную диагностику экспонатов, чтобы определить оптимальные методы их сохранения. После апробирования методики реставрации белокаменных скульптур из известняка начнется второй этап – вывоз всей коллекции из Сада белокаменных скульптур.

В результате свыше 80 скульптур из парка искусств "Музеон" отправят на обследование и реставрацию.

Читайте также


культурагород

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика