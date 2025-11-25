Началось перемещение скульптур "Музеона" из открытой экспозиции для реставрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В парке искусств "Музеон" началось плановое перемещение скульптур из открытого экспонирования. Ежегодный осмотр выявил неудовлетворительное состояние постаментов и риски повреждения предметов, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Парка Горького.

По результатам диагностики эксперты определили оптимальные методы сохранения скульптур. Заведующий отделом реставрации каменной скульптуры Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря Дмитрий Котов сообщил, что тщательный осмотр позволил оценить масштаб возможных внутренних повреждений.

Для детального анализа и последующих работ часть скульптур переместили в закрытые мастерские. Это стандартная музейная практика, которая обеспечивает идеальные условия для изучения и восстановления объектов.

Специалисты зафиксировали на экспонатах трещины, сколы, биологические повреждения и стойкие загрязнения. Особую тревогу вызвали основания и постаменты отдельных скульптур, так как некоторые из них находятся в предаварийном состоянии.

В рамках первого этапа уже перевезены:



скульптура "Русалка" (автор Л. С. Лебедев);

"Феофан Грек" (В. В. Кравченко);

"Сидящая" (А. Н. Царенков);

"Борцы" (В. А. Чумаков);

"Борец сумо" (М. О. Левинская);

несущая конструкция скульптурной композиции "Памяти жертв сталинских репрессий" (всего 307 музейных предметов);

"Памятник Сталину Иосифу Виссарионовичу" работы Сергея Меркурова.

В дальнейшем специалисты проведут углубленную диагностику экспонатов, чтобы определить оптимальные методы их сохранения. После апробирования методики реставрации белокаменных скульптур из известняка начнется второй этап – вывоз всей коллекции из Сада белокаменных скульптур.

В результате свыше 80 скульптур из парка искусств "Музеон" отправят на обследование и реставрацию.