31 августа, 10:18

Мэр Москвы

Собянин: четвертая выставка "ПРОреставрацию" пройдет с 4 по 7 декабря

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Четвертая выставка "ПРОреставрацию" пройдет в историческом здании типографии Ивана Сытина с 4 по 7 декабря, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

В этот раз экспозиция будет посвящена импортозамещению в реставрационных материалах и технологиях.

"Соберем профессионалов отрасли, поставщиков реставрационных материалов, проектные институты, производственные компании, учебные заведения и музеи", – поделился мэр столицы.

Глава города также отметил, что отечественные производители представят на выставке свыше 100 передовых решений и технологий для сохранения памятников архитектуры. По его словам, в рамках экспозиции запланирована насыщенная программа, куда войдет 200 мероприятий, в том числе мастер-классы по реставрации, профессиональные дискуссии и круглые столы.

Участники выставки представят новинки, поговорят о восстановлении старинных технологий реставрации и сохранении объектов культурного наследия, добавил градоначальник.

"Традиционно состоятся соревнования молодых реставраторов среди студентов профильных учреждений среднего и высшего образования из разных регионов России", – рассказал Собянин.

Ране мэр рассказал о реставрации главного здания Павловской больницы, который является объектом культурного наследия. Здание возвели в начале XIX века на одноименной улице по проекту Матвея Казакова, а в 1830-х годах его перестроил Доменико Жилярди.

Планируется, что после завершения работ там откроется Флагманский волонтерский центр, в котором будут предусмотрены пространства для волонтерских организаций, коворкинги и переговорные комнаты.

Собянин рассказал о реставрации усадьбы Грачевка в районе Ховрино

