Собянин: четвертая выставка "ПРОреставрацию" пройдет с 4 по 7 декабря
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Четвертая выставка "ПРОреставрацию" пройдет в историческом здании типографии Ивана Сытина с 4 по 7 декабря, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
В этот раз экспозиция будет посвящена импортозамещению в реставрационных материалах и технологиях.
"Соберем профессионалов отрасли, поставщиков реставрационных материалов, проектные институты, производственные компании, учебные заведения и музеи", – поделился мэр столицы.
Глава города также отметил, что отечественные производители представят на выставке свыше 100 передовых решений и технологий для сохранения памятников архитектуры. По его словам, в рамках экспозиции запланирована насыщенная программа, куда войдет 200 мероприятий, в том числе мастер-классы по реставрации, профессиональные дискуссии и круглые столы.
Участники выставки представят новинки, поговорят о восстановлении старинных технологий реставрации и сохранении объектов культурного наследия, добавил градоначальник.
"Традиционно состоятся соревнования молодых реставраторов среди студентов профильных учреждений среднего и высшего образования из разных регионов России", – рассказал Собянин.
Ране мэр рассказал о реставрации главного здания Павловской больницы, который является объектом культурного наследия. Здание возвели в начале XIX века на одноименной улице по проекту Матвея Казакова, а в 1830-х годах его перестроил Доменико Жилярди.
Планируется, что после завершения работ там откроется Флагманский волонтерский центр, в котором будут предусмотрены пространства для волонтерских организаций, коворкинги и переговорные комнаты.
