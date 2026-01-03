Собянин рассказал о развитии системы специального профессионального образования в Москве

2025 год стал успешным для развития в Москве системы специального профессионального образования. Итоги подвел Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, в колледжи поступило 37 тысяч столичных девятиклассников. Это на 40% больше, чем в 2024 учебном году. Ребятам нужно было сдать только русский язык и математику. Что касается самого обучения, то программы адаптировали под рынок труда. В колледжах ввели новые направления – веб-разработка, квантовые коммуникации и другие. Переработано почти 90% учебных планов.

