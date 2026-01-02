Предложение квартир на первичном рынке Москвы сократилось на 23%

Рынок недвижимости Москвы в 2025 году столкнулся с рекордным ростом цен и сокращением предложения. Основным фактором стала политика Центробанка и высокая ключевая ставка, достигшая к концу года 16%.

Стоимость квадратного метра в новостройках выросла с 380 до 489 тысяч рублей, а предложение квартир на первичном рынке сократилось на 23%. Ввод новых жилых комплексов упал почти на 60%. Эксперты ожидают, что в 2026 году рост цен продолжится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.