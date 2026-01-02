Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 января, 23:30

Экономика

Предложение квартир на первичном рынке Москвы сократилось на 23%

Предложение квартир на первичном рынке Москвы сократилось на 23%

Зона "Технополис "Москва" выросла до полноценного производственного центра

С 1 января 2026 года увеличивается минимальный размер оплаты труда

Российские банки начали блокировать снятие крупных сумм через банкоматы

Московские конфеты и шоколад поставляют в десятки стран мира

"Деньги 24": как заканчивается 2025 год для российских инвесторов

"Деньги 24": эксперт рассказал, чего ждать от курса рубля в 2026 году

"Деньги 24": эксперт рассказал о ценах на жилье в новостройках Москвы в 2026 году

"Деньги 24": эксперт рассказал, что повлияет на рост цен в России в 2026 году

Крупнейшие банки России начали снижать ставки по вкладам

Рынок недвижимости Москвы в 2025 году столкнулся с рекордным ростом цен и сокращением предложения. Основным фактором стала политика Центробанка и высокая ключевая ставка, достигшая к концу года 16%.

Стоимость квадратного метра в новостройках выросла с 380 до 489 тысяч рублей, а предложение квартир на первичном рынке сократилось на 23%. Ввод новых жилых комплексов упал почти на 60%. Эксперты ожидают, что в 2026 году рост цен продолжится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономиканедвижимостьвидеоАлексей МарачевЕкатерина Ефимцева

