28 декабря, 10:00

Экономика

Завод "Москвич" перешел на полную локализацию производств

Завод "Москвич" полностью перешел на локализованное производство. На предприятии заработали линии сварки кузовов, покраски отечественными материалами и производства собственных деталей, а вскоре начнут выпускать и российские батареи для электрокаров.

По словам руководства завода, локализация удешевляет комплектующие и помогает держать цены на автомобили. Завод является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва", где предприятия на 10 лет освобождены от налогов на имущество и транспорт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикагородвидеоДмитрий КозачинскийСветлана Доброхотова

