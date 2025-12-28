Завод "Москвич" перешел на полную локализацию производств

Завод "Москвич" полностью перешел на локализованное производство. На предприятии заработали линии сварки кузовов, покраски отечественными материалами и производства собственных деталей, а вскоре начнут выпускать и российские батареи для электрокаров.

По словам руководства завода, локализация удешевляет комплектующие и помогает держать цены на автомобили. Завод является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва", где предприятия на 10 лет освобождены от налогов на имущество и транспорт.

