25 декабря, 06:30

Мэр Москвы

Собянин: Москва занимает второе место по размеру экономики среди мегаполисов мира

Сергей Собянин объявил об открытии 12 зданий обновленных поликлиник

Собянин: средства ПВО пресекли очередную попытку атаки БПЛА на Москву

Сергей Собянин принял решение о поощрении победителей Сурдлимпийских игр

Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами МГД

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 декабря

Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом в Мосгордуме

Собянин подвел итоги строительства метро в Москве за 2025 год

Москва занимает второе место по размеру экономики среди мировых мегаполисов, рассказал Сергей Собянин на ежегодном отчете в Мосгордуме. Мэр отметил, что важную роль в этом играет развитие промышленности.

Ежегодно в столице открывают до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых производств. За 15 лет валовый региональный продукт в городе вырос на 41%. По итогам 2025 года объем инвестиций должен превысить 9 триллионов рублей.

