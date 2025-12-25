Собянин: Москва занимает второе место по размеру экономики среди мегаполисов мира

Москва занимает второе место по размеру экономики среди мировых мегаполисов, рассказал Сергей Собянин на ежегодном отчете в Мосгордуме. Мэр отметил, что важную роль в этом играет развитие промышленности.

Ежегодно в столице открывают до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых производств. За 15 лет валовый региональный продукт в городе вырос на 41%. По итогам 2025 года объем инвестиций должен превысить 9 триллионов рублей.

