22 декабря, 11:05

Общество

Почти 8 тыс маленьких пациентов столичных больниц получат подарки к Новому году

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Почти 8 тысяч детей, которые встретят Новый год в столичных больницах, ждут подарки, различные мероприятия и традиционный "Новогодний десант". Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, для детей организуют "Добрую елку мэра". Для ребят подготовили мастер-классы, игры и сказочные представления с участием актеров и аниматоров. Более того, десант из Дедов Морозов спустится с крыш больниц с помощью специального оборудования, чтобы заглянуть в окна палат, поздравить детей с наступающим Новым годом и пожелать им выздоровления.

Ракова выразила надежду, что это позволит детям получить хорошее настроение, что, в свою очередь, поможет им быстрее поправиться и вернуться домой.

Праздничные программы "Доброй елки" пройдут в 15 столичных медорганизациях по 23 адресам. Для каждого ребенка подготовили индивидуальный подарок, который упаковали в специальную сумку-рюкзак с символикой акции.

Пациенты в возрасте до 3 лет получат развивающие игрушки, дошкольники – настольные игры, школьники младших классов – познавательные викторины и книги, а подростки и будущие выпускники – тематические пазлы и классическую литературу. Отдельные комплекты подготовили для ребят с особенностями развития и тех, кто нуждается в паллиативной помощи.

Праздник в каждой больнице включает развлекательную программу с мастер-классами и театрализованное представление со сказочными героями. Тем, кто не может выйти из палаты, поздравления и подарки доставят индивидуально.

Первые такие мероприятия уже прошли. Например, акция "Новогодний десант" 19 декабря состоялась в больнице святого Владимира. Пациенты играли в аэрохоккей, настольные и подвижные игры, а также рисовали песком и красками. На следующий день, 20 декабря, представление провели в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Всего к "Новогоднему десанту" привлекаются более 100 спасателей, 10 психологов и 12 единиц техники, уточнил замглавы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Андрей Иванов.

22 декабря ресурсный центр "Мосволонтер" поздравит свыше 600 маленьких пациентов больницы имени Башляевой в рамках акции "Верить в чудо". Кроме того, одним из самых масштабных событий станет программа 26-го числа в Морозовской больнице.

Ранее "Новогодний десант" из 40 Дедов Морозов и Снегурочек поздравил ребят, проходящих лечение в Российской детской клинической больнице, с наступающим Новым годом. Некоторые волшебники спускались на тросах с крыш, а другие заглянули в окна палат, поднявшись на автомобильных вышках.

Деды Морозы и Снегурочки постучались в окна к пациентам РДКБ

