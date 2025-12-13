Деды Морозы и Снегурочки пришли к пациентам РДКБ

Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Новогодний десант из 40 Дедов Морозов и Снегурочек поздравил юных пациентов Российской детской клинической больницы с наступающим Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Также там присутствовал оркестр из снеговиков. Некоторые волшебники спустились на тросах с крыш, а некоторые заглянули в окна палат, поднявшись на автомобильных вышках. В сказочных персонажей переоделись сотрудники Всероссийского студенческого корпуса спасателей, артисты и спортсмены.

Также дети увидели праздничный спектакль и получили предложения принять участие в 24 мастер-классах, которые проводят 18 организаций комплекса городского хозяйства Москвы. Например, смастерить поделки из фетра, расписать елочные игрушки, создать светильники. С ребятами работали аниматоры, также им предложили угощения.

Ранее стало известно, что акция "Новогодний десант" снова пройдет в больницах Москвы. Акция в городе проходит уже более 5 лет. Спасатели, которые обычно занимаются тушением пожаров, поиском потерявшихся и ликвидацией последствий ДТП, в праздничные дни спускаются с крыш больниц в костюмах Дедов Морозов, чтобы устроить праздник для детей.

Отмечается, что все больше людей принимают участие в акции. Раньше она проходила только на территории Морозовской детской больницы, но в прошлом году охватила 8 столичных медучреждений.

