23 декабря, 10:37Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил коллектив Боткинской больницы с ее 115-летием
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин поздравил коллектив Боткинской больницы с ее 115-летием в своем канале в МАХ.
Он подчеркнул, что научно-клинический центр имени С. П. Боткина является крупнейшим лечебным учреждением в России, где оказывается полный спектр специализированной, а также высокотехнологичной, медицинской помощи.
Кроме того, больница является центром роботической хирургии, в котором с 2013 года развивается программа робот-ассистированных операций. Мэр отметил, что на ее базе работают несколько уникальных центров компетенций, например флагманский центр экстренной помощи и московский городской гематологический центр, а также:
- московский урологический центр;
- региональный сосудистый центр;
- центр эндопротезирования костей и суставов;
- эндоскопический центр;
- московский городской офтальмологический центр;
- межокружной нефрологический центр.
"С 2019 по 2024 год мы реализовали программу комплексного развития больницы. Провели реконструкцию всех лечебных корпусов, построили флагманский центр и обновили медоборудование", – указал градоначальник.
Помимо этого, было сделано благоустройство территории и единая система надземных переходов между корпусами.
Собянин добавил, что сотрудники больницы постоянно разрабатывают и внедряют новые методы лечения и медицинские технологии. Боткинская больница является ведущей клинической базой для 27 кафедр 4 ведущих медицинских вузов, а в центре работают 6 академиков РАН, 23 заслуженных врача России и более 100 докторов наук.
Помимо этого, в 2025 году был открыт научно-академический корпус, в котором сосредоточена научная деятельность клиники.
"Благодарю коллектив больницы! Вы возвращаете здоровье и жизнь тысячам москвичей. Желаю вам новых успехов и дальнейшего процветания!" – написал мэр.
Ранее Собянин вручил заслуженным москвичам государственные награды РФ и награды города. Он отметил, что сейчас десятки тысяч москвичей борются в зоне СВО, еще десятки тысяч – работают на предприятиях ВПК. Миллионы горожан продолжают работать над экономикой.