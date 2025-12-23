Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил коллектив Боткинской больницы с ее 115-летием в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул, что научно-клинический центр имени С. П. Боткина является крупнейшим лечебным учреждением в России, где оказывается полный спектр специализированной, а также высокотехнологичной, медицинской помощи.

Кроме того, больница является центром роботической хирургии, в котором с 2013 года развивается программа робот-ассистированных операций. Мэр отметил, что на ее базе работают несколько уникальных центров компетенций, например флагманский центр экстренной помощи и московский городской гематологический центр, а также:



московский урологический центр;

региональный сосудистый центр;

центр эндопротезирования костей и суставов;

эндоскопический центр;

московский городской офтальмологический центр;

межокружной нефрологический центр.

"С 2019 по 2024 год мы реализовали программу комплексного развития больницы. Провели реконструкцию всех лечебных корпусов, построили флагманский центр и обновили медоборудование", – указал градоначальник.

Помимо этого, было сделано благоустройство территории и единая система надземных переходов между корпусами.

Собянин добавил, что сотрудники больницы постоянно разрабатывают и внедряют новые методы лечения и медицинские технологии. Боткинская больница является ведущей клинической базой для 27 кафедр 4 ведущих медицинских вузов, а в центре работают 6 академиков РАН, 23 заслуженных врача России и более 100 докторов наук.

Помимо этого, в 2025 году был открыт научно-академический корпус, в котором сосредоточена научная деятельность клиники.

"Благодарю коллектив больницы! Вы возвращаете здоровье и жизнь тысячам москвичей. Желаю вам новых успехов и дальнейшего процветания!" – написал мэр.

