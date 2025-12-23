Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 10:37

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил коллектив Боткинской больницы с ее 115-летием

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин поздравил коллектив Боткинской больницы с ее 115-летием в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул, что научно-клинический центр имени С. П. Боткина является крупнейшим лечебным учреждением в России, где оказывается полный спектр специализированной, а также высокотехнологичной, медицинской помощи.

Кроме того, больница является центром роботической хирургии, в котором с 2013 года развивается программа робот-ассистированных операций. Мэр отметил, что на ее базе работают несколько уникальных центров компетенций, например флагманский центр экстренной помощи и московский городской гематологический центр, а также:

  • московский урологический центр;
  • региональный сосудистый центр;
  • центр эндопротезирования костей и суставов;
  • эндоскопический центр;
  • московский городской офтальмологический центр;
  • межокружной нефрологический центр.

"С 2019 по 2024 год мы реализовали программу комплексного развития больницы. Провели реконструкцию всех лечебных корпусов, построили флагманский центр и обновили медоборудование", – указал градоначальник.

Помимо этого, было сделано благоустройство территории и единая система надземных переходов между корпусами.

Собянин добавил, что сотрудники больницы постоянно разрабатывают и внедряют новые методы лечения и медицинские технологии. Боткинская больница является ведущей клинической базой для 27 кафедр 4 ведущих медицинских вузов, а в центре работают 6 академиков РАН, 23 заслуженных врача России и более 100 докторов наук.

Помимо этого, в 2025 году был открыт научно-академический корпус, в котором сосредоточена научная деятельность клиники.

"Благодарю коллектив больницы! Вы возвращаете здоровье и жизнь тысячам москвичей. Желаю вам новых успехов и дальнейшего процветания!" – написал мэр.

Ранее Собянин вручил заслуженным москвичам государственные награды РФ и награды города. Он отметил, что сейчас десятки тысяч москвичей борются в зоне СВО, еще десятки тысяч – работают на предприятиях ВПК. Миллионы горожан продолжают работать над экономикой.

Читайте также


мэр Москвымедицинагород

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика