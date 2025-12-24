МЧС предупредило о метели и усилении ветра в Москве в ночь на 26 декабря

МЧС выпустило предупреждение о метели и усилении ветра в Москве в ночь на 26 декабря. В настоящее время температура в городе растет и составляет минус 11–12 градусов, тогда как пару часов назад было минус 16.

Между тем на этой неделе ожидаются оттепель и снегопады. Например, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что благодаря влиянию антициклона стоит ясная погода без осадков, ветер слабый, а атмосферное давление слабо падает.

