Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 18:00

Общество

"Новости дня": Минздрав одобрил применение вакцины от меланомы в 2026 году

"Новости дня": Минздрав одобрил применение вакцины от меланомы в 2026 году

Мэр Москвы объявил об открытии пяти поликлиник после реконструкции

Собянин: еще пять поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Мэр Москвы объявил об открытии пяти поликлиник после реконструкции

Около 180 медпроектов реализовали в рамках программы "Создано московскими врачами"

Новости социального блока Москвы

Сергей Собянин рассказал о реализации медицинских программ в Москве

Россиянам могут начать компенсировать стоимость проезда в другой город для лечения

Минздрав РФ предложил перенести сроки введения 4 прививок в нацкалендарь

"Новости дня": Собянин рассказал о развитии медицины в Москве

Минздрав России одобрил применение вакцины от меланомы в 2026 году. Этот препарат помогает организму распознавать раковые клетки и бороться с ними.

Его разработали лучшие российские ученые из Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и онкоцентра имени Блохина. Производством занимались в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава. Сейчас врачи уже начали готовить пациентов к лечению.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
медицинаобществовидео

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика