"Новости дня": Минздрав одобрил применение вакцины от меланомы в 2026 году

Минздрав России одобрил применение вакцины от меланомы в 2026 году. Этот препарат помогает организму распознавать раковые клетки и бороться с ними.

Его разработали лучшие российские ученые из Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и онкоцентра имени Блохина. Производством занимались в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава. Сейчас врачи уже начали готовить пациентов к лечению.

Подробнее – в программе "Новости дня".