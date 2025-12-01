Москвичи смогут получать результаты медицинских анализов в 2 раза быстрее

Получить результаты медицинских анализов в Москве теперь можно в 2 раза быстрее. Этого удалось добиться благодаря полной цифровизации лабораторной службы, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, автоматизированы все этапы: от назначения исследований до выдачи заключений. Это ускоряет диагностику и позволяет быстрее приступить к лечению. На сегодняшний день в электронных медицинских картах москвичей хранятся уже более 650 миллионов результатов анализов, которые доступны в любое время суток.

